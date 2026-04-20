На щите: стало известно о гибели военного из Киевской области Алексея Нестеренко. Фото

Во время выполнения боевого задания 1 сентября 2024 года в Донецкой области погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Алексей Нестеренко. Воин отдал самое дорогое – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Белоцерковская община получила печальную весть – погиб наш земляк, солдат Алексей Нестеренко (1982 года рождения)", - говорится в сообщении.

Защитник Украины был стрелком-санитаром механизированного батальона одной из воинских частей. К сожалению, воин погиб 1 сентября 2024 года вблизи населенного пункта Водяное Волновахского р-на Донецкой области.

Герой до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

