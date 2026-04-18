На щите: стало известно о гибели военного из Киевской области Рената Воробьева. Фото

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Борисполя Киевской области Ренат Воробьев. Сердце мужественного украинского воина остановилось 28 апреля 2025 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

"В бою за Украину, ее свободу, целостность и независимость, оставаясь верным военной присяге в Донецкой области погиб наш отважный защитник, младший лейтенант, командир взвода ударных беспилотных авиационных комплексов 45-летний Ренат Воробьев", – говорится в сообщении

Защитник Украины родился 7 мая 1979 года. Был эрудированным человеком, имел несколько высших образований: магистр (право), магистр (экономика), магистр (промышленное гражданское строительство).

В течение длительного времени проживал в Славянске Донецкой области, впрочем когда началось полномасштабное вторжение России семья выехала из города. Герой добровольно пошел в военкомат и уже в марте 2022 года присоединился в ряды Вооруженных Сил Украины.

За период военной службы зарекомендовал себя с положительной стороны, даже на передовой постоянно повышал личные профессиональные знания. Настойчивый, коммуникабельный, общительный – к нему прислушивались, с ним советовались, ему доверяли. Всегда поддерживал высокий моральный дух во взводе, где был командиром.

К сожалению, 28 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области жизнь Героя оборвалась.

"В скорби склоняем головы, разделяя боль невосполнимой утраты вместе с родными и чествуя светлую память достойного сына Украины. Наши искренние соболезнования семье, родным, близким в эту трудную минуту", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Боярки Киевской области Андрей Куценко. Жизнь храброго защитника Украины оборвалась 6 сентября 2025 года.

