На щите: на фронте погиб военный с Киевщины Вячеслав Компаниец. Фото

На Покровском направлении погиб военный из Белой Церкви Киевской области Вячеслав Компаниец. Жизнь защитника Украины оборвалась 20 сентября во время выполнения боевого задания.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Трагическая весть

"Белоцерковская община получила печальную весть: погиб наш земляк – главный сержант Вячеслав Компаниец (1976 года рождения)", – говорится в сообщении.

Вячеслав Васильевич был командиром отделения механизированных мостов инженерно-технического взвода батальона поддержки одной из воинских частей. Герой погиб 20 сентября во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Новое Шахово Покровского района Донецкой области.

Воин до конца был верен присяге украинскому народу.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

Во время выполнения боевого задания в Донецкой области оборвалась жизнь военного из Белой Церкви Киевской области Николая Кубрака. С 13 октября 2023 года защитник Украины считался пропавшим без вести, и только сейчас стало известно о его гибели.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из села Гоголев Киевской области Юрий Лысенко. Сердце мужественного украинского воина остановилось 19 февраля.

