На щите: на фронте погиб военный с Киевщины Вячеслав Компаниец. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
1 минута
2,5 т.
На Покровском направлении погиб военный из Белой Церкви Киевской области Вячеслав Компаниец. Жизнь защитника Украины оборвалась 20 сентября во время выполнения боевого задания.

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Трагическая весть

"Белоцерковская община получила печальную весть: погиб наш земляк – главный сержант Вячеслав Компаниец (1976 года рождения)", – говорится в сообщении.

Вячеслав Васильевич был командиром отделения механизированных мостов инженерно-технического взвода батальона поддержки одной из воинских частей. Герой погиб 20 сентября во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Новое Шахово Покровского района Донецкой области.

Воин до конца был верен присяге украинскому народу.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

Во время выполнения боевого задания в Донецкой области оборвалась жизнь военного из Белой Церкви Киевской области Николая Кубрака. С 13 октября 2023 года защитник Украины считался пропавшим без вести, и только сейчас стало известно о его гибели.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из села Гоголев Киевской области Юрий Лысенко. Сердце мужественного украинского воина остановилось 19 февраля.

