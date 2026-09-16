На щите: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Ян Залевский. Фото

На фронте погиб военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области Ян Залевский. Жизнь отважного украинца оборвалась 13 сентября 2026 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Печальная новость

"Белоцерковская громада получила ещё одну печальную новость – погиб наш земляк, солдат Ян Залевский (1976 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины служил пулеметчиком в механизированном батальоне одной из воинских частей. К сожалению, мужественный воин погиб 13 сентября 2026 года вблизи населенного пункта Кизомис Херсонской области.

Он до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби… Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

Стало известно о смерти военного из Фастова Киевской области Александра Котика. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 3 сентября 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA, от полученного ранения в больнице скончался военнослужащий из Бучи Киевской области 25-летний Александр Кальчик. Жизнь отважного украинца оборвалась 21 августа 2026 года.

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