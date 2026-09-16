На щите: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Ян Залевский. Фото
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На фронте погиб военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области Ян Залевский. Жизнь отважного украинца оборвалась 13 сентября 2026 года.
Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!
Печальная новость
"Белоцерковская громада получила ещё одну печальную новость – погиб наш земляк, солдат Ян Залевский (1976 года рождения)", – говорится в сообщении.
Защитник Украины служил пулеметчиком в механизированном батальоне одной из воинских частей. К сожалению, мужественный воин погиб 13 сентября 2026 года вблизи населенного пункта Кизомис Херсонской области.
Он до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.
"Склоним головы в скорби… Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.
Герои войны в Украине
Стало известно о смерти военного из Фастова Киевской области Александра Котика. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 3 сентября 2026 года.
Как сообщал OBOZ.UA, от полученного ранения в больнице скончался военнослужащий из Бучи Киевской области 25-летний Александр Кальчик. Жизнь отважного украинца оборвалась 21 августа 2026 года.
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