Навеки 25: стало известно о смерти военного из Киевской области Александра Кальчика. Фото

От полученного ранения в больнице скончался военнослужащий из Бучи Киевской области, 25-летний Александр Кальчик. Жизнь отважного украинца оборвалась 21 августа 2026 года.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук.

Болезненная утрата

"Навсегда 25. Прощаемся с Александром Кальчиком, который скончался в больнице через год после тяжелого ранения на фронте", – говорится в сообщении.

Воин был родом из Херсонской области. Любил технику, комбайны, тракторы и мотоциклы. В армию поступил ещё до полномасштабного вторжения, а с его началом встал на защиту Украины.

В июле 2025 года на Покровском направлении Александр получил тяжелую взрывно-осколочную травму. Более года он боролся за жизнь, так и не придя в сознание. К сожалению, 21 августа сердце Героя остановилось.

"Искренние соболезнования родным Александра: маме, сестре, жене и двухлетнему сыну Тимофею, который так рано потерял отца", – добавил Федорук.

Герои войны в Украине

На фронте при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Боярки Киевской области Виктор Плотский. Сердце защитника Украины остановилось 11 мая 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области 1 августа 2026 года при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из села Софиевская Борщаговка Киевской области Александр Ткач. Воин отдал самое дорогое – свою жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

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