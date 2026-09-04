Печальная новость: стало известно о смерти военнослужащего из Киевской области Александра Котика. Фото

Стало известно о гибели военнослужащего из Фастова Киевской области Александра Котика. Сердце отважного защитника Украины остановилось 3 сентября 2026 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

Болезненная утрата

"Фастовская громада в трауре. 3 сентября 2026 года ушел в вечность Котик Александр Константинович — защитник Украины, любящий брат и дядя", – говорится в сообщении.

Герой родился 3 декабря 1974 года в селе Рудня-Карпиловская Сарненского района Ровенской области. Учился в средней школе, а профессию сварщика получил в профессионально-техническом училище Фастова. После учебы прошел срочную военную службу, работал на Фастовском хлебозаводе, а впоследствии на предприятии жилищно-коммунального хозяйства.

В 2023 году Александр встал на защиту Украины. Служил в составе 54-й отдельной механизированной бригады в должности старшего огнеметчика, имел воинское звание сержанта. Участвовал в боевых действиях на Луганском и Донецком направлениях. Он до последнего оставался верным военной присяге и защищал нашу страну.

"В скорби остались сестра, братья, племянники. Мы разделяем с семьёй боль от невосполнимой утраты. Не простим врагу ни одной погибшей души", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, от полученного ранения в больнице скончался военный из Бучи Киевской области 25-летний Александр Кальчик. Жизнь отважного украинца оборвалась 21 августа 2026 года.

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