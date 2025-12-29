УкраїнськаУКР
На Киевском водохранилище под лед провалились двое рыбаков. Подробности и фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
1 минута
2,1 т.
В Киевской области спасатели пришли на помощь двум рыбакам. Мужчины провалились под лед во время пребывания на Киевском водохранилище.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Граждан призвали воздержаться от выхода на водоемы.

Что известно

По словам спасателей, им поступило сообщение о том, что в селе Лебедевка на Киевском водохранилище двое мужчин оказались в воде.

"Установлено, что во время рыбалки двое мужчин провалились под лед. Один из рыбаков, 1979 года рождения, сумел самостоятельно добраться до берега. Второго мужчину, 1966 года рождения, спасатели достали из воды и с помощью лодки доставили на берег", – уточнили в ГСЧС.

Спасатели добавили, что оба рыбака от госпитализации отказались.

Добавим, в пресс-службе отметили, что сейчас выходить на лед опасно. Из-за неустойчивых погодных условий лед не имеет необходимой толщины и прочности. Граждан призвали не рисковать здоровьем и жизнью и воздержаться от выхода на водоемы до установления стабильных морозов.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение июня-августа 2025 года в Украине зафиксировано 350 смертей на водоемах. Среди погибших 35 были несовершеннолетними.

