Сколько детей погибли на водоемах в Украине за лето: названа страшная цифра

В течение июня – августа 2025 года в Украине зафиксировано 350 смертей на водоемах. Среди погибших 35 были несовершеннолетними.

Соответствующую статистику собрала Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в ответ на запрос СМИ. Данные касаются регионов, подконтрольных правительству.

Сравнение количества погибших на водоемах в 2025-м с предыдущими годами

Согласно информации спасателей, статистика с 2022-го по 2024 год росла, но этим летом значительно снизилась.

В 2024-м на воде погибли 649 человек, среди которых 71 ребенок.

В 2023 году за аналогичный период подтверждено 526 смертельных случаев на водоемах. Среди них 65 касались несовершеннолетних.

Летом 2022 года на воде погиб 401 человек (в том числе 40 детей).

