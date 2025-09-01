На Киевщине в результате столкновения с легковушкой перевернулось грузовое авто: есть пострадавший. Фото

В Белоцерковском районе Киевской области произошло ДТП с участием легковушки и грузовика. В результате столкновения последнее авто перевернулось, есть пострадавший.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Обстоятельства аварии установят следователи.

Что известно

Как рассказали правоохранители, на днях на Белоцерковщине на автодороге сообщением Сквира – Самгородок произошла авария.

Полицейские предварительно выяснили, что 44-летний водитель легковушки ВАЗ столкнулся с грузовиком Mercedes Sprinter, который двигался впереди и осуществлял поворот в село Шапиевка. В результате аварии последнее авто перевернулось.

"52-летний водитель Mercedes получил телесные повреждения и был госпитализирован", – уточнили в пресс-службе.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее средней тяжести телесное повреждение (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование.

Ситуация с аварийностью

В Украине растет количество смертей в ДТП. За семь месяцев 2025 года в авариях погибло 1663 человека. Главная причина – превышение скорости, а больше всего ДТП фиксируют во Львовской, Киевской и Днепропетровской областях.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белоцерковском районе Киевской области произошло ДТП с участием мотоцикла и мопеда. В результате столкновения пострадал 16-летний парень.

