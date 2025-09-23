На Киевщине произошло лобовое столкновение Daewoo и Lexus: есть пострадавшие. Подробности и фото

В Обуховском районе Киевской области произошло ДТП с участием автомобилей Daewoo и Lexus. В результате столкновения пострадали два человека, которых госпитализировали в больницу.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, ДТП произошло на автодороге сообщением Киев-Знаменка, вблизи поворота на село Деревянная Киевской области.

"По предварительной информации, 55-летний водитель автомобиля Daewoo, двигаясь в направлении автозаправочной станции, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Lexus, под управлением 61-летнего водителя", – уточнили в пресс-службе.

В результате ДТП, водитель Daewoo и 61-летняя пассажирка Lexus получили травмы и были госпитализированы в больницу. По факту аварии с пострадавшими (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование.

Ситуация с аварийностью

В Киеве в пятницу, 19 сентября, на Большой Кольцевой дороге столкнулись две легковушки. В результате ДТП одна из машин влетела в металлический отбойник, который пробил салон авто насквозь – есть погибший.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева Mercedes-Benz на скорости протаранил маршрутный автобус, в результате чего пострадала пассажирка общественного транспорта. Как оказалось, водитель легковушки сел за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения.

