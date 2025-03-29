На бывших местах их расположения обустроят зеленые зоны: Кличко показал, как в Киеве убирают МАФы. Видео

В Киеве продолжают убирать МАФы – эти работы завершили в Печерском районе и продолжают на Оболони. На местах скопления киосков коммунальщики обустроят зеленые зоны.

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Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Для аренды мест во временные постройки город организует электронные аукционы.

"Продолжаем убирать МАФы в столице. Но обустраиваем на прежних местах их скопление зеленых зон. Теперь работы завершили в Печерском и осуществляют в Оболонском районе. Сегодня и вчера вечером проверял результаты на Оболони", – рассказал Кличко.

Мэр столицы добавил, что до конца года МАФы уберут еще в 4 районах, а в прошлом году уволили немало локаций возле станций метро в разных районах города.

Кличко подчеркнул, что для аренды мест под временные сооружения Киев организует электронные аукционы в системе "Прозорро.Продажи". Это делается для того, чтобы обеспечить четкие правила и равные условия для всех участников, привести в порядок городскую среду и увеличить стабильное наполнение бюджета столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева 13 февраля коммунальщики начали демонтаж МАФов возле станции метро "Почайна". Торговые точки простояли на этой локации более 25 лет.

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