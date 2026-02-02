Мороз ощутимо ослабеет: когда в Киев и область придет оттепель

В Киеве и области наконец-то начнут отступать сильные морозы. Уже в субботу, 7 февраля, температура воздуха в столичном регионе поднимется до 0°С – ожидается оттепель.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Холод понемногу начинает отступать.

Что рассказали синоптики

"3-7 февраля на Киевщине и в городе Киеве погоду будут формировать две разные синоптические ситуации, поэтому ее также прогнозируем разной по характеру, разделив на два периода", – говорится в сообщении.

Как отметили синоптики, 3-4 февраля в поле высокого давления еще сохранится холодная без осадков погода. Уже 5-7 числа давление будет падать и в столичном регионе будет распространяться значительно теплее воздух с юго-запада, что обусловит облачное небо.

"5 февраля ожидаем умеренный снег, 6-7 февраля небольшой снег и мокрый снег, днем 7 февраля с дождем", – добавили в пресс-службе.

Кроме того, в Укргидрометцентре отметили, что мороз ощутимо ослабеет: ночью до небольшого, днем 7 февраля до оттепели. Это оптимистично обещает график хода температуры для столицы, по области температура будет меняться в более широком диапазоне, однако с подобной приятной перспективой.

