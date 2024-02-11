Много деревьев и цветов: в сети показали, как озеленяли Киев в 1956 году. Архивные фото

Киев всегда называли зеленым городом. Большое количество деревьев, клумб и цветов украшали столицу, что можно увидеть благодаря снимкам 1956 года.

Архивные фотографии были опубликованы в сообществе "Старые фото Киева" в социальной сети Facebook. Некоторые известные столичные локации сильно изменились за это время.

"Озеленение Киева образца 1956 года", – говорится в сообщении.

На опубликованных снимках можно увидеть, что, в частности, Майдан Незалежности и Софийская площадь выглядели тогда совсем иначе. У памятника Богдану Хмельницкому, например, тогда еще была большая клумба.

Напомним, старые фотографии остаются едва ли не единственной возможностью увидеть, каким был Киев в начале XX века. В 1918 году немецкий фотограф, находясь в столице, сделал серию снимков центра города.

Напомним, международный аэропорт "Борисполь" свой первый рейс принял в далеком 1959 году. В 1968-м кинохроникеры запечатлели на пленку две минуты повседневной жизни главных воздушных ворот Киева.

Как сообщал OBOZ.UA, весенние паводки всегда были большой проблемой жителей Киева, особенно тех, кто жил на островах и вблизи Днепра. В 1929 году основатель современного документального кино украинский режиссер Михаил Кауфман с помощью камеры сохранил для нас столь интересный момент истории столицы Украины.

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