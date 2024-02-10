В сети показали, как выглядел весенний Киев в 1919-м на снимках немецкого фотографа. Архивные снимки

Старые фотографии остаются едва ли не единственной возможностью увидеть, каким был Киев в начале ХІХ века. В 1918 году немецкий фотограф, находясь в столице, сделал серию снимков центра города.

Архивные картинки были опубликованы в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Можно посмотреть, какой была столица более 120 лет назад.

"Киев в объективе немецкого фотографа. 1918 год", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть еще заснеженные улицы столицы последнего года Первой мировой войны.

Напомним, до появления интернета получить нужную информацию можно было только с помощью так называемых справочных бюро. Благодаря сети этих заведений, которых в разных районах Киева насчитывалось 34, жители столицы, в частности, находили адреса друзей и предприятий.

Международный аэропорт "Борисполь" свой первый рейс принял в далеком 1959 году. В 1968 кинохроникеры сохранили на пленку две минуты повседневной жизни главных воздушных ворот Киева.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце 1970-х годов в Киеве построили две футуристические АЗС по проекту японской фирмы Tatsuno. Чтобы заправить машину, водители подъезжали под колонку – и сверху к ним спускался специальный шланг.

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