Наводнение в Киеве в 1929 году: отрывки из одного из лучших фильмов в истории украинского кино. Видео

Весенние наводнения всегда были большой проблемой жителей Киева, особенно тех, кто жил на островах и вблизи Днепра. В 1929 году основатель современного документального кино украинский режиссер Михаил Кауфман с помощью камеры сохранил для нас такой момент истории столицы Украины.

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Запись была опубликована в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". Можно увидеть, каким был город почти сто лет назад.

Первая видеофиксация затопления киевских улиц 1929-го года. Весенний паводок вошел в киноленту Михаила Кауфмана "Весной". В нем режиссер изобразил невероятные кадры пробуждения города, воссоздание его жизни и лирические моменты возрождения природы. В разгар весеннего половодья он спешно взял кинокамеру, сел на пристани в лодку и уплыл снимать", – говорится в сообщении.

В ленту вошли кадры с Труханового острова, где тогда еще жили киевляне, с его деревянными домами, а также затоплены Предмостная и Никольская слободка. Не обошел вниманием режиссер и жителей столицы, которые ловко гребли в лодке.

"В 1929 году городская пресса известила об отселении около 400 киевлян-островян, пострадавших от наводнения", – добавили авторы сообщества.

"Весной" – украинский советский документальный немой фильм режиссера Михаила Кауфмана, брата Дзиги Вертова. Занимает 15 позицию в списке 100 лучших фильмов в истории украинского кино.

Напомним, старые фотографии остаются едва ли не единственной возможностью увидеть, каким был Киев в начале 20-го века. Многие ныне популярные у жителей и гостей столицы локаций тогда выглядели совсем иначе.

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