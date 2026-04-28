'Место, где говорят правду': Национальный музей 'Чернобыль' открыли после ремонта с новыми экспозициями и уникальными документами. Фото и видео

В 40-ю годовщину аварии на Чернобыльский атомной электростанции в Киеве открыли после капитального ремонта открыли Национальный музей "Чернобыль". Спустя десятилетия после крупнейшей техногенной катастрофы в истории человечества в музее представили новые экспозиции и уникальные документы.

Ремонт музея начался в 2024 году, но проект реставрации оказался сложнее, чем предполагалось изначально. Корреспондент OBOZ.UA побывал в обновленном Национальном музее "Чернобыль".

Реставрация и археологические находки

В ходе подготовки к ремонту музея специалисты выявили серьезные проблемы с состоянием здания. Были обнаружены аварийные участки на крыше и знаменитой башне, требовавшие немедленного вмешательства.

Параллельно с ремонтными работами на объекте проводились археологические исследования. Эти труды принесли неожиданные результаты – найденные артефакты позволили существенно пополнить музейные фонды, добавив новые страницы в историю этого места.

Новая концепция памяти

За время ремонта была полностью переосмыслена концепция учреждения. Модернизация затронула не только стены, но и саму суть представления истории катастрофы. Обновленная экспозиция музея нацелена на максимально честный и глубокий рассказ о событиях 1986 года, опираясь на уникальные документы и современные архивные данные.

Главной архитектурной и туристической "изюминкой" обновленного комплекса стала пожарная каланча. После восстановительных работ она превратилась в современную смотровую площадку, с которой открывается вид на город, связывая историческое прошлое здания с современным Киевом.

История здания: от пожарной части до музея

Здание, в котором располагается музей, само по себе является памятником архитектуры. Оно было возведено в 1910 году по проекту известного городского архитектора Эдуарда Брэдтмана.

История здания неразрывно связана с пожарной службой. С 1976 года здесь находилось Управление пожарной охраны Киевской области, именно те специалисты первыми приняли на себя удар в ночь аварии. Символично, что в 1987 году, всего через год после катастрофы, помещение было передано под создание музея, чтобы увековечить подвиг ликвидаторов и сохранить правду о трагедии для будущих поколений.

Как сообщал OBOZ.UA, украинским журналистам удалось найти последнего ребенка, который родился в Чернобыле в ХХ веке. 26 апреля 1986 года, когда на 4-м энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции произошел взрыв, на свет появился Евгений Розенблит.

