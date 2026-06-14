Послушал разговор Портников на DOU. Виталий такой же, как всегда во всех других подобных беседах. Острый, прямой, режет интеллектуальным скальпелем. Не терпит невежества и политической близорукости, так же как и в других своих интервью.

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Далее текст на языке оригинала.

Дивно читати від якихось людей, що він нічого не зробив для України. Світ ідей, ідеологій та наративів – це один з головних інструментів націотворення. Мабуть найважливіший. Для захисту чогось потрібна мотивація. І Віталій за 40 років своєї публіцистичної карʼєри допоміг буквально мільйонам українців віднайти в собі це відчуття власної українськості, національної гідності та цінностей, за які варто боротися. Це титанічний внесок у нашу державність.

Інтелектуально немає жодного іншого публічного діяча (не політика), який протягом десятків років мав би аналогічний вплив на суспільство.

Те хто і як почав накидати на Віталія демонструє мені ознаки образи певних кіл, які бачать себе в політичному майбутньому з окремими молодими діячами. Я не конспіролог, але бачу чітке підживлення цих закидів.

Історія демонструє одне. Яким би незручним для окремих політиків чи навіть політичних генерацій, був і є Віталій, вони йдуть в минуле, а він залишається. Поза тим, подобається це комусь чи ні.