Швейцария отклонила предложение парламента ограничить численность населения 10 миллионами человек, поскольку избиратели отдали приоритет экономической стабильности и связям с Европейским союзом. Опасения были вызваны тем, что иммиграция создает нагрузку на государственные службы и повышает арендную плату.

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Об этом сообщает агентство Reuters. Результаты референдума показали, что около 45% избирателей проголосовали за предложение, а 55% — против.

Что известно

Предложение правоцентристской Швейцарской народной партии предусматривало, что население не должно превышать 10 миллионов к 2050 году, и что если оно превысит этот показатель в течение двух лет, Швейцария должна прекратить свободу передвижения с ЕС. Социолог Урс Биери заявил, что хотя обеспокоенность ростом населения является распространенным явлением, люди были обеспокоены возможными побочными эффектами.

"Избиратели были обеспокоены негативными последствиями для отношений Швейцарии с ЕС и для рынка труда. Люди также обеспокоены такими вопросами, как достаточное количество работников в сфере ухода и здравоохранения. Также есть ощущение, что в нынешних международных условиях для маленькой страны это нецелесообразно", – сказал социолог.

Что известно о референдуме

В тексте документа указывалось, что текущее население Швейцарии уже составляет 9,1 млн человек и растет гораздо быстрее, чем в соседних странах ЕС. Иностранцы составляют почти 28% населения Швейцарии, которое, по официальным прогнозам, достигнет 10 млн к началу 2040-х годов. Поддержка этой меры сопровождалась растущей поддержкой политики, направленной на ограничение иммиграции по всей Европе. Заявлялось, что лишь 10% прибывших являются квалифицированными работниками, а просители убежища чаще становятся насильниками.

"Ни одна проблема не решена. Мы будем продолжать настаивать на разумной иммиграции", – отреагировал на результаты референдума лидер Швейцарской народной партии Марсель Деттлинг.

В свою очередь, результаты референдума приветствовал швейцарский бизнес, предупредив, что ограничение численности населения ограничит доступ иностранных работников, нанесет ущерб экономике и ухудшит отношения с Брюсселем.

"Они задаются вопросом: "Кто будет обслуживать меня в ресторане?" и "Кто позаботится обо мне, когда я состарюсь?" Речь идет скорее о личном благополучии, что заставило людей отклонить эту инициативу", – сказал эксперт по вопросам миграции аналитического центра Avenir Suisse Патрик Лайзибах.

Как сообщал OBOZ.UA, Молдова может рассмотреть вариант объединения с Румынией, если ее путь к вступлению в Европейский Союз будет заблокирован или существенно заторможен. Такой сценарий могут начать серьезно обсуждать после 2028 года, если процесс евроинтеграции не будет продвигаться.

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