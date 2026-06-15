США и Иран заключили мирное соглашение и прекращают военные операции, – премьер Пакистана

Соединенные Штаты Америки и Исламская Республика Иран достигли согласия о заключении мирной сделки. Военные действия обе стороны должны прекратить уже ночью 15 июня (вечером 14-го числа в США), однако официальное подписание договоренностей состоится в пятницу, 19 июня, в Швейцарии.

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Соответствующее заявление на платформе X (Twitter) сделал премьер страны-посредника Пакистана Шехбаз Шариф. Он отметил, что после интенсивных переговоров теперь может сделать радостное объявление.

"Мирное соглашение заключено. Обе стороны объявили о немедленном и постоянном прекращении военных операций на всех фронтах, включая Ливан", – сообщил политик.

Глава пакистанского правительства поблагодарил Вашингтон и Тегеран за "приверженность поиску дипломатического решения". Также он выразил благодарность другим посредникам: Катару, Саудовской Аравии и Турции.

"В соответствии с действующим соглашением посредники будут содействовать проведению серии встреч на этой неделе. Эти предварительные обсуждения по внедрению заложат основу для технических переговоров и официальной церемонии подписания", – подытожил Шариф.

"Исламская Республика Иран официально заставила американско-сионистского врага прекратить войну на всех фронтах. Мы победили. Аллаху акбар", – заявили на государственном телевидении Ирана.

Американский президент Дональд Трамп тоже подтвердил мир. Он сообщил о снятии блокады с Ормузского пролива и призвал "корабли со всего мира запускать двигатели". "Путь нефть течет!" – написал глава Белого дома в социальной сети.

Как писал OBOZ.UA:

– 13 июня Дональд Трамп утверждал, что Вашингтон и Тегеран подпишут мирное соглашение уже в воскресенье, 14 июня. По словам президента, Иран якобы согласился отказаться от разработки или покупки ядерного оружия. Обогащенный уран армия США позже вывезет из страны и уничтожит, сообщал он.

– СМИ заявили, что в последние недели Исламская Республика значительно усилила охрану своих запасов урана, разрушив туннели, ведущие к подземным хранилищам, и заминировав входы в них. Теперь самим иранцам придется приложить значительные усилия, чтобы добраться до урана. Для этого понадобится тяжелая техника, но применить ее можно будет только после кропотливых работ по разминированию.

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