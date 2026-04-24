Журналисты нашли последнего ребенка, рожденного в Чернобыле: в гражданской жизни он был ювелиром, а сейчас служит на фронте

Украинским журналистам удалось найти последнего ребенка, который родился в Чернобыле в ХХ веке. 26 апреля 1986 года, когда на 4-м энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции произошел взрыв, на свет появился Евгений Розенблит. В ту ночь ни врачи, ни мама новорожденного Ирина Пермак сначала до конца не понимали масштаба катастрофы, однако когда стало известно о значительном выбросе радиоактивных веществ, новоиспеченная мама с сыном покинули город.

Во взрослом возрасте Евгений Розенблит решил создавать ювелирные изделия, а когда РФ начала полномасштабную войну против Украины, стал на защиту Родины. Историю последнего ребенка, рожденного в Чернобыле, рассказала Маричка Падалко на своем YouTube-канале.

Ночь рождения Евгения Розенблита

Петр Чалый был тем врачом-акушером, который принимал роды у Ирины Пермак в день аварии. Как рассказал медик, тогда женщина вряд ли смогла бы родить ребенка естественным путем, поэтому нужно было делать кесарево сечение. Однако была одна проблема – в местной больнице не было анестезиолога, поэтому специалисты приезжали туда из Припяти. В ту ночь Чалый попытался связаться со специалистами из нескольких городов, в частности из Киева, но не получил ответа из-за отсутствия связи.

Затем на смену пришла акушерка, муж которой работал на Чернобыльской АЭС, и сообщила об аварии. Однако тогда Ирина Пермак не отнеслась к взрыву как к чему-то серьезному.

"Я говорила: "Галочка, дай мне родить, а потом рассказывай все, что хочешь". Я серьезно это не приняла. Ну взрыв и взрыв. Мне здесь рожать надо, мне больно, а она такое рассказывает", – вспомнила Пермак.

В конце концов малыш появился на свет. Петр Чалый принял решение воспользоваться приемом Кристелера, который заключается в физическом давлении на дно матки беременной женщины с целью ускорения рождения ребенка. Как вспомнил врач, они с коллегами тогда очень обрадовались появлению мальчика на свет.

Уже после родов Ирина Пермак осознала всю серьезность ситуации и приняла решение выехать в Киев, откуда и приехала в Чернобыль к родителям, чтобы родить сына. Родственники новоиспеченной мамы нашли транспорт, врачи обеспечили новорожденному необходимые условия, и они эвакуировались.

Что известно о Евгении Розенблите

Евгений Розенблит поделился, что в гражданской жизни был ювелиром. Он работал с серебром и золотом, кроме того, вместе с товарищем иногда занимался дронами. Однако в конце 2024 года жизнь мужчины кардинально изменилась – он получил повестку, прошел ВВК и начал служить в 10-м армейском корпусе Вооруженных Сил Украины.

Как поделился Розенблит, он, конечно, знает, что родился в ночь аварии на Чернобыльской АЭС, но в подробности того дня не вдавался. Защитник лишь поделился историей из школьных лет, когда во время минуты молчания для почтения памяти пострадавших от катастрофы, чувствовал внутри определенную веселость, ведь праздновал день рождения.

После того, как журналисты узнали историю Евгения Розенблита, он вошел в Национальный реестр рекордов Украины. Мужчину наградили специально созданной наградой "Стальной крест героев Чернобыля".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что журналисты нашли биологических родителей украинки с синдромом Дауна Софии Санчес – звезды "Барби" и "Голодных игр".

