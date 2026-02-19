Местами снег и до -1°С: прогноз погоды в Киеве и области на 20 февраля

В Киевской области в пятницу, 20 февраля, облачно, синоптики прогнозируют местами небольшой снег. Днем температура воздуха в регионе максимально прогреется до -1°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. На дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 20 февраля по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. По области местами небольшой снег, в Киеве без осадков. Температура по области ночью 10-15°С мороза, днем 1-6°С мороза; в Киеве ночью 10-12°С мороза, днем 2-4°С мороза", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве на смену пасмурному утру придет ясный день, облаков на небе не будет до самого вечера. Ночью и утром ожидается мелкий снег.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4°С выше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

