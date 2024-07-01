Местами гроза и до +34°С: прогноз погоды по Киевской области на 2 июля

В Киевской области во вторник, 2 июля, переменная облачность, днем кратковременный дождь, местами гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +34°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

"Прогноз погоды на 2 июля по Киевщине. Облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью 17-22°С, днем 29-34°С; в Киеве ночью около 20°С, днем 30-32°С", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили о том, что 2 июля объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня).

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 2 июля весь день в Киеве будет облачным. Без осадков.

Напомним, климатологи подвели погодные итоги июня 2024 года в Киеве. Этот месяц вошел в десятку самых влажных с начала наблюдений 1891 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 года наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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