Местами гроза и до +26°С: прогноз погоды по Киевской области на 27 июня

В Киевской области в пятницу, 27 июня, синоптики прогнозируют днем кратковременный дождь, по области местами гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +26°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 27 июня по территории Киевской области. Переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, по области местами гроза. Температура ночью 11-16°С, днем 21-26°С; в Киеве ночью 13-15°С, днем 24-26°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, с самого утра в Киеве небо покроется облаками, которые продержатся до самого вечера. Вечером, возможно, пройдет мелкий дождь.

Напомним, весна 2025 года в Киеве заняла 10 место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги мая 2025 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха в городе в мае составила 13,6°С, что ниже климатической нормы на 2,2°С.

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