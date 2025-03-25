McDonald's возвращает утреннее меню в ресторанах Киева и области: что известно

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's, решившая вернуть в свои заведения в Украине утреннее меню, порадовала жителей Киева и области. Со вторника, 25 марта, такая опция доступна в столичном регионе.

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Об этом сообщили в пресс-службе McDonald's в соцсети Instagram. Оа будет доступна до 10:30 в ресторанах и до 10:15 для заказов на доставку..

"Киев и области, дорогие, завтраки постепенно возвращаются. Уже 25-26.03 (март. – Ред.) будет во всех ресторанах "МакДональдс" в Киеве и Киевской области", – говорится в сообщении.

В сети ресторанов добавили, что проверить наличие меню можно в мобильном приложении. К примеру, завтраки уже есть в заведениях возле станции метро "Почайна" и на Оболони.

Напомним, сеть ресторанов быстрого питания McDonald's возвращает в свои заведения утреннее меню. Впрочем, завтраки появятся не во всех ресторанах одновременно – первыми стали некоторые города на западе Украины. При этом в сети признают, что в заведениях на востоке страны утреннего меню в ближайшее время не будет.

Как сообщал OBOZ.UA, за последние 15 лет бургер Биг Мак подорожал на 857%, то есть более чем в 8,5 раз. Это в несколько раз быстрее и девальвации, и инфляции, которая за последние 15 лет выросла более чем в четверо.

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