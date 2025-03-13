McDonald's объявил о важном изменении в меню: где теперь будут подавать завтраки

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's возвращает в свои заведения утреннее меню. Оно будет доступны до 10:30 в ресторанах и до 10:15 для заказов на доставку. Впрочем, завтраки появятся не во всех ресторанах одновременно – первыми стали некоторые города на западе Украины. При этом в сети признают, что в заведениях на востоке страны утреннего меню в ближайшее время не будет.

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Об этом рассказали в самом McDonald's. Там отметили, что первыми городами, где будут подавать завтраки стали:

Львов;

Луцк;

Тернополь;

Ивано-Франковск;

Яремче;

Ковель.

"Утреннее меню будет появляться в ресторанах "МакДональдз" постепенно от города до города до конца марта. Завтраки вернутся во всех областях, где работают наши рестораны, кроме регионов на востоке страны (Полтава, Днепр, Кременчуг, Кривой Рог, Кропивницкий, Александрия). Также утреннее меню не появится в ресторанах на фудкортах из-за особенностей их графика работы", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: во время подачи завтраков стандартное меню будет временно недоступным. Тем не менее, ряд позиций все же можно будет заказать:

кофе;

десерты;

наггетсы;

другие закуски.

Впрочем, нынешнее возвращение завтраков в McDonald's не стало первым. В декабре 2024 года утреннее меню начали подавать в Виннице.

Что входит в меню

Утреннее МакМеню с МакМафином, ролом или тостом.

МакМафин с разными наполнениями.

С яйцом и сыром, яйцом и беконом, яйцом и свининой и МакМафин Фреш.

Роллы с разным наполнением.

С яйцом и курицей, яйцом и свининой и завтрак с яйцом, свининой и беконом.

Тост с сыром и беконом.

Двойной Чикен Фреш МакМафин.

"К меню вы сможете выбрать картофель и напиток любого размера за дополнительную плату", – рассказали в McDonald's.

Не все в Украине довольны решением McDonald's

Украинцы же отреагировали на возвращение утреннего меню в McDonald's позитивно. Под соответствующим сообщением в Facebook они пишут "Дождались! Ура!", "наконец-то" и другие восторженные слова.

Впрочем, нашлись и недовольные. "То есть в Макдональдсе снова нет смысла ходить утром", – написал один из пользователей сети.

"Я ждала Киев… Радуюсь за Львов, Луцк, Ивано-Франковск, Ковель, но не от всей души, знаете", – написала в сети X другая.

Почему в McDonald's перестали подавать завтраки

Утреннее меню оставалось недоступным для украинцев с февраля 2022 – даже несмотря на то, что в августе того же года рестораны сети начали возобновлять работу после 5-месячного перерыва в связи с началом полномасштабной агрессии России. В компании это объяснили рядом факторов:

неопределенностью из-за возможности воздушных тревог;

тем, что время продажи завтраков ограничено до 10:00;

потребности ингредиенты и процедур, отличающихся от обычного меню.

"Если утром будет долгая воздушная тревога, которая продлится до 10:00 или дольше, мы не успеем приготовить и продать завтраки, а продукты придется списать", – рассказывали в McDonald's.

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