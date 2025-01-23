Стоимость должна быть намного ниже? Украинцам показали "реальное" изменение цен на хиты фастфудов

За последние 15 лет стоимость известного в Украине фастфуда – Киевской перепички – выросла на 1011%, т.е., более чем в 10 раз. В то же время, бургер Биг Мак подорожал на 857%, т.е., более чем в 8,5 раз. Это в несколько раз быстрее и за девальвацию, и за инфляцию, которые за последние 15 лет выросли более чем в 4 раза. Т.е., оба фастфуда стоили бы намного меньше, если бы дорожали согласно официальной статистике,

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Об этом рассказали аналитики ICU. По их данным:

В начале 2010 года перепичка стоила 4,5 грн, Биг Мак – 14 грн. По тогдашнему курсу, это 0,56 и 1,75 доллара соответственно.

Ныне за перепичку нужно отдать 50 грн, или 1,2 доллара. А за Биг Мак – 134 грн, или 3,2 доллара.

При этом подчеркивается: оба фастфуда дорожали быстрее, чем происходила девальвация и росла инфляция. И если падение гривни, констатируется, стало для украинцев "привычным фоновым явлением", то "наличный доллар и близко не покрывает темпы удорожания". Что свидетельствует о том, что официальная инфляционная статистика часто не соответствует реальному положению дел в экономике.

"Чтобы сохранить покупательскую фастфудную способность на перепечку ваши инвестиции в гривне должны приносить 17,4% годовых, а на бургер – 16,3% годовых. В долларе это 5,1% и 4,1% годовых соответственно. Так что доллар под матрасом (или тем более гривня) не спасут вас от фастфудной инфляции", – резюмировали аналитики.

Цена на перепичку должна быть намного ниже

Ранее же финансовый аналитик Михаил Демкив посчитал, что с учетом инфляции стоимость Киевской перепички должна была бы составлять 23 грн. Однако реальная ее цена почти вдвое выше – 50 грн.

"Постоянно хочется проверить, насколько показатель инфляции за многие годы соотносится с бытовыми вещами. ... 23 гривни должна стоить киевская перепичка, если бы ее цена определялась индексом инфляции", – посчитал аналитик.

Как сообщал OBOZ.UA, по итогам декабря 2024 года годовая инфляция в Украине ускорилась до 12% – нового максимума за год. Это больше, чем ожидалось – НБУ прогнозировал инфляцию по итогам года до 10%.

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