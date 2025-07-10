Машина самовольно начала движение: под Киевом микроавтобус сбил насмерть ребенка. Подробности ДТП и фото

В селе Петропавловская Борщаговка Киевской области припаркованный на обочине микроавтобус Renault Master, по предварительной информации, самовольно начал ехать и сбил 9-летнего мальчика. К сожалению, от полученных в ДТП травм ребенок скончался.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Обстоятельства и причины трагедии установят следователи.

"Сегодня, 10 июля, около 13:00, в селе Петропавловская Борщаговка на улице Шевченко произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, автомобиль Renault Master, который был оставлен водителем на обочине, самовольно начал движение и совершил наезд на ребенка", – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что, к сожалению, от полученных травм 9-летний мальчик скончался.

Напомним, в Вышгородском районе Киевской области произошла авария с участием двух легковушек. В результате столкновения одну из машин разорвало пополам, есть погибшие и пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварах Киевской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии пострадали семь человек, трое из которых – дети.

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