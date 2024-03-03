МАФы в Киеве: 90-летняя история появления и развития киосков столицы. Исторические фото

Первые МАФы на улицах Киева появились в 1930-х годах. С тех пор, на протяжении более 90 лет, они меняли свое предназначение, товар, внешний вид и до сих пор остаются на улицах столицы.

Архивные фотографии были опубликованы в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Некоторые из старых киосков даже сохранились на Крещатике.

"Как в Киеве появились МАФы? До большевистской революции по столице ходили лоточники и продавали свой товар по улицам и дворам. По словам киевоведа Дмитрия Малакова, наиболее распространенными стали киоски с прессой, причем газеты не обязательно нужно было покупать. Их развешивали на специальных щитах рядом с киосками по всему городу – в парках, рядом с филармонией и консерваторией", – рассказали авторы проекта.

Когда в 1934 году Киев стал столицей Украины, на его улицах появились первые МАФы. Выглядели они достойно – киоски были стилизованы под украинское барокко или византийский стиль, украшены мастерской резьбой по дереву или расписной керамической плиткой. Создавались они по проектам известных архитекторов, например, Петра Захарченко или Василия Кричевского. Устанавливали его в самых людных местах: напротив оперного театра, у стадиона Динамо, на Крещатике. Самыми яркими были табачные киоски Кричевского, простоявшие до 1950-х годов.

До войны в столице появились киоски с газировкой – они были как стационарные, так и передвижные. Последние были тележками на двух велосипедных колесах под тентом с баламбончиком, там размещались две стойки с сиропом, а обслуживала клиентов продавщица в белом накрахмаленном халате.

В 50-х годах в Киеве поставили киоски "Книги". Такие можно встретить на нынешнем Майдане Незалежности и других районах города. Но самыми массовыми были МАФы "Союзпечати", где продавались газеты, журналы, листовки, конверты.

В 60-е появились автоматы, в которых, кроме газировки, можно было купить пирожки. Тогда позавтракать можно было за 11 копеек. Так, пирожки с ливером, а также с повидлом стоили 4 копейки, стакан воды с сиропом – 3 копейки. Ларьков по городу стояло немного, возле них собирались очереди.

В 60-70-х минималистичный стиль МАФов не вписался в архитектуру центра города. В эти годы для Крещатика разработали специальный дизайн киоска, который сохранился до сих пор, несмотря на многочисленные реконструкции центра. Историки говорят, что они не были массовым явлением ни в 60-х, ни в 70-х, торговля производилась на первых этажах домов, в помещениях, которые сейчас заняли банки и аптеки. МАФы появились в результате бурных 90-х, когда исчезали магазины, в которых можно было купить хлеб и молоко в доме напротив. В конце концов, в последние годы такие киоски постепенно исчезают.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1955 году украинский фотограф-документалист Андрей Левченко сделал несколько панорамных фото Подола и реки Днепр. Благодаря этим работам можно увидеть, как выглядела тогда эта историческая местность Киева.

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