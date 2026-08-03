Когда спадет аномальная жара: прогноз погоды в Киеве и области на пять суток

До конца рабочей недели в Киеве и области будет жаркая погода – столбики термометров в среднем днем будут показывать 33-35°С. Прохладу можно ожидать только на выходных.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Облегчение принесут осадки

Что рассказали синоптики

"4-8 августа в Киевской области и в городе Киеве прогнозируем несколько разную погоду, но на её изменения рассчитываем только в пятницу и субботу, 7-8 августа, с прохождением атмосферного фронта, который должен принести кратковременные дожди и грозы", – говорится в сообщении.

Как рассказали синоптики, в ближайшие трое суток сухую жаркую погоду будет по-прежнему определять антициклон – воздушный массив повышенного атмосферного давления с максимальным значением в центре, который обусловливает ясную, сухую и спокойную погоду. Воздух в нем опускается сверху вниз, рассеивая облака, и в северном полушарии движется по часовой стрелке.

Именно такая погодная ситуация сложится 4–6 августа, поэтому стоит ожидать довольно тёплых ночей и сильной жары днём. Только 8 августа после прохождения фронта максимальная дневная температура снизится с 35°С до 26-31°С.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых тёплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025–2026 годов в Киеве. Последние два месяца этой зимы были холоднее нормы, а количество осадков за эту календарную зиму составило 112 мм, что соответствует 91% климатической нормы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!