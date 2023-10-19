Киевская Венеция: в столице есть микрорайон, где зеленые насаждения занимают 41% площади. История и архивные фото

Столичная Русановка до 1960 года была местом песков и пойменных лугов. Но затем градостроители создали микрорайон, известный среди жителей столицы как "Киевская Венеция".

Архивные фото были опубликованы в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Зеленая зона канала является одним из любимых мест для прогулок среди местных жителей.

"До 1960 года на месте Русановки были только пески, пойменные луга и озера. Но уже в начале 1963 года первые жители въехали в новые многоэтажки нового жилого массива. Основная застройка массива продолжалась до 1974 года. Оригинальный проект комплексной застройки разработали украинские архитекторы", – рассказали в проекте.

Видео дня

Следует добавить, что кроме полноценной социальной инфраструктуры, градостроители построили в массиве гостиницу "Славутич", кинотеатр "Краков", а также украсили район мозаиками.

Одной из жемчужин микрорайона является система фонтанов с подсветкой. Зеленые насаждения вместе с каналом занимают 41% площади массива.

Напомним, Майдан Незалежности в Киеве всегда был центром активной политической жизни Украины, а подземный переход под ним – популярной локацией для встречи с друзьями. В 1980-х годах неизвестный фотолюбитель сделал серию снимков, благодаря которым можно увидеть, как выглядела тогда легендарная "труба".

Как сообщал OBOZ.UA, среди ресторанов Киева, известных не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами, работал один, который назвали в честь Серебряной земли Украины – Закарпатье. Здесь посетители сидели в винных бочках и могли насладиться украинскими и европейскими блюдами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!