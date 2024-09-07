В Киеве "герой парковки" оставил свой Mercedes на двух местах сразу для людей с инвалидностью. Фото

В Киеве был замечен очередной "герой парковки". Водитель автомобиля Mercedes оставил свою машину возле МегаМаркета сразу на двух местах, предназначенных для людей с инвалидностью.

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Об этом сообщили в социальных сетях. За такую "парковку" предусмотрена административная ответственность.

"Очередной "инвалид" на парковке в Мегамаркете", – говорится в сообщении.

На опубликованном в соцсети фото можно увидеть, что водитель легковушки Mercedes-Benz оставил машину сразу на двух местах для людей с инвалидностью.

Добавим, согласно статье 122 (парковка авто на местах, предназначенных для парковки транспорта, которым управляют люди с инвалидностью) КУоАП, нарушителям грозит штраф в размере 1,7 тыс. гривен. Со своей стороны призываем граждан не быть безразличными, вызывать полицию и жаловаться на таких "героев парковки".

Напомним, в селе Софиевская Борщаговка Киевской области местные жители наказали владельца BMW за якобы неправильную парковку авто. Машину обложили пакетами с мусором.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева заметили дежурного "героя парковки". Водитель внедорожника Toyota Land Cruiser оставил свою машину прямо на остановке общественного транспорта.

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