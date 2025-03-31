Как в Венеции: в сети показали, как в 1979-м в результате паводка затопило Подол в Киеве. Архивные фото

В 1979 году паводок превратил столичный Подол в итальянскую Венецию. В результате улицы вблизи станции метро "Тараса Шевченко" стали каналами, среди которых "проплывали" автомобили и с удовольствием дебоширили.

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Старые фото того периода были опубликованы в сообществе "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. Можно увидеть последствия стихии, бушевавшей 46 лет назад.

"Улица Оболонская на Подоле. 1979 год. Как видно из этих фото, наводнение – вполне привычное явление, которое периодически случается и потом быстро проходит. И никакой мистики", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть жителей столицы, которые шли по своим делам по затопленной улице, местных детей, которые с удовольствием играли посреди дворов, превратившихся в большие озера и машины, как лодки "проплывающие" вдоль "подольской Венеции".

Напомним, остров Труханов в наши дни – известное место отдыха жителей Киева, где есть пляжи, в том числе и нудистской. Однако мало кто знает, что принимать солнечные ванны "в чем родила мать" здесь начали еще в 1918 году.

В Киеве 12 лет назад, 22-23 марта, произошел "снегопад век", который длился 36 часов, в результате чего жизнь города была буквально парализована, а застрявший в сугробах транспорт извлекали с помощью БТРов. Андреевский спуск тогда превратился в настоящий горнолыжный курорт.

Как сообщал OBOZ.UA, в первой половине 20-го века из Киева в Бровары можно было доехать без пересадок. Для этого существовал специальный бензотрамвай, соединявший центр города столицы и Почтовую площадь.

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