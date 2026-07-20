Грозы, град и шквалы: прогноз погоды по Киевской области на 20 июля

В Киевской области в понедельник, 20 июля, синоптики прогнозируют грозы, град и шквалы. Температура воздуха в регионе достигнет +30°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на сутки 20 июля по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Ветер юго-западный, 7–12 м/с. Температура по области днем 25–30°С; в Киеве днем 27–29°С", — говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +25°С… +27°С; Мироновка +24°С… +26°С; Фастов +25°С… +27°С; Яготин +24°С… +26°С; Барышевка +24°С… +26°С; Борисполь +27°С… +29°С и Вышгород +26°С… +28°С.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях на территории Киевской области и в столице. 20 июля ожидаются грозы, днем в отдельных районах области – град, шквалы со скоростью 15–20 м/с. Такие погодные условия могут привести к затруднениям в работе энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также в движении транспорта.

Отметим, что, согласно информации портала Sinoptik, в течение всего дня в Киеве будет пасмурно. Утром начался очень сильный дождь с грозой, который будет идти весь день.

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