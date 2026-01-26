Готовили подрыв в центре Киева: суд вынес приговор двум российским агентам. Подробности и фото

В Киеве суд вынес приговор двум агентам российской спецслужбы за государственную измену. Злоумышленники готовили подрыв в центре Киева, чтобы спровоцировать панические настроения.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Преступников разоблачили и задержали на этапе выполнения "тестового" задания.

Что известно

"По доказательной базе контрразведки и следователей Службы безопасности по 15 лет заключения с конфискацией имущества получили двое агентов российской военной разведки (более известной как ГРУ), которых СБУ задержала в сентябре 2024 года в Запорожье", – говорится в сообщении.

Как рассказали в Службе безопасности, следствие установило, что злоумышленники готовили подрыв в многолюдном месте в Киеве, чтобы спровоцировать панические настроения в столице Украины. Для этого они по инструкции куратора из РФ приобрели необходимые составляющие для изготовления детонирующего механизма к самодельной бомбе, а затем должны были соединить его со взрывчаткой, спрятанной в тайнике.

Заказ российского гру выполняли 20-летняя местная жительница и ее 26-летний сожитель. Оба попали в поле зрения врага, когда искали "легкие заработки" в Telegram-каналах. После вербовки агенты подожгли несколько авто Сил обороны.

Контрразведка сработала на опережение и задержала агентов на этапе выполнения "тестового" задания. Во время обысков у злоумышленников изъяты комплектующие к детонирующему механизму и другие доказательства сотрудничества с куратором. Суд признал обоих агентов виновными по факту государственной измены, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения, а также препятствование законной деятельности ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ задержали российского агента, которая наводила вражескую баллистику на киевские ТЭЦ. Кроме того, злоумышленница еще и шпионила за Силами обороны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!