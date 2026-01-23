Наводила вражескую баллистику на киевские ТЭЦ: СБУ задержала российского агента. Подробности и фото

Сотрудники СБУ задержали российского агента, которая наводила вражескую баллистику на киевские ТЭЦ. Кроме того, злоумышленница еще и шпионила за Силами обороны.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемой грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Что известно

"Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного агента ФСБ, которая корректировала воздушные атаки по энергетической инфраструктуре Киева и шпионила за перемещением Сил обороны. Среди основных задач этой фигурантки был поиск и передача фото, видео и координат столичных теплоэлектроцентралей, по которым рашисты готовили новую серию ракетно-дроновых ударов", – говорится в сообщении.

Как рассказали в Службе безопасности, расследование установило, что задание вражеской спецслужбы выполняла жительница Ривненской области. Она попала в поле зрения оккупантов, когда искала "легкие заработки" в Telegram-каналах. После вербовки агента "отправили" в Киевскую область, где она объезжала местные ТЭЦ и фиксировала их техническое состояние после регулярных атак РФ.

Впоследствии злоумышленница получила еще одно задание: выехать в Одесскую, а затем Черниговскую области, чтобы следить за перемещением эшелонов и колонн Сил обороны. Для сбора разведданных по Одесской области она сначала поселилась в гостиничном номере с видом на местную станцию "Укрзализныци". Из окна дома агент следила за движением поездов с военной техникой в направлении фронта.

Затем агент приехала на Черниговщину и арендовала квартиру возле автотрассы. На подоконнике временного жилья она установила телефонную камеру с функцией удаленного доступа для ФСБ. С помощью видеоустройства российская спецслужба надеялась отследить количество и виды военной техники, которая направлялась на передовую.

"Контрразведчики СБУ задержали агента на Черниговщине. У нее изъято два смартфона, сменные сим-карты и другие доказательства работы на врага", – уточнили в пресс-службе.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения. Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога.

