Городская дума и линия трамвая: как выглядел Майдан Независимости в Киеве 100 лет назад. Уникальное фото

В 1920-х годах в Киеве на Майдане Независимости можно было увидеть величественное здание Городской думы. Рядом с ним пролегла трамвайная линия, которая, к сожалению, также не сохранилась.

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Снимок в своем Telegram-канале опубликовал столичный экскурсовод Кирилл Степанец. Это место выглядит совсем иначе в наши дни.

"Здание Городской думы на тогдашней Советской площади - теперь это центр Майдана Независимости. Его построили еще в 1876 году как символ городского самоуправления, а потеряли в 1941-м во время Второй мировой в результате подрыва советами центра города", – рассказал Степанец.

Киевовед уточнил, что снимок был сделан между 1920-ми и 1930-ми - последнее десятилетие перед исчезновением здания. Сегодня о нем напоминают разве что старые снимки и упоминания в текстах.

На опубликованном фото мы можем увидеть, что 100 лет назад по Крещатику ездил трамвай, на месте Дома профсоюзов стояло трехэтажное здание, а проезжая часть дороги была значительно уже, чем сегодня.

Напомним, старые фото дают нам невероятную возможность заглянуть в историю Киева и увидеть его с разных ракурсов. Например, как в 1911 году на рынке торговали уличной едой.

Харьковская площадь - первая, которая встречает жителей и гостей Киева, которые приезжают в город со стороны Борисполя. Благодаря уникальному снимку мы можем увидеть, как она выглядела в 1970-х годах.

Как сообщал OBOZ.UA, в самом центре Киева можно найти уникальный погреб, который построили в 1713 году для Михайловского Златоверхого монастыря. Он не только сохранился до наших дней, но и до сих пор выполняет свою функцию.

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