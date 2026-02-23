Гололедица на налипание мокрого снега: прогноз погоды в Киеве и области на 23 февраля

В Киевской области в понедельник, 23 февраля, облачно, синоптики предупредили о гололеде на налипание мокрого снгиу. Воздух в регионе максимально прогреется до +2°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 23 февраля по территории Киевской области. Облачно. Мокрый снег, местами с дождем; по области местами обледенение. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура по области днем от 3°С мороза до 2°С тепла; в Киеве ночью и днем около 0°С", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укгридрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области и столицы. 23 февраля налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и жизнедеятельности населения; к нарушению движения транспорта.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, облачная погода продержится в Киеве весь день. Утренний дождь со снегом после полудня ослабеет, однако будет идти до позднего вечера.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4 °С выше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5 °С, что выше климатической нормы на 1,8 °С.

