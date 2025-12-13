Гололедица и налипание мокрого снега: прогноз погоды по Киевщине на 14 декабря

В Киевской области в воскресенье, 14 декабря, облачно, синоптики предупредили о гололедице и налипании мокрого снега. Температура воздуха в регионе днем максимально опустится до 4°С мороза.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 14 декабря по территории Киевской области. Облачно. Ночью небольшой снег, днем умеренный мокрый снег. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 1-6°С мороза, днем от 4°С мороза до 1°С тепла; в Киеве ночью 3-5°С мороза, днем около 0°С", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины. 14 декабря на дорогах гололедица, днем налипание мокрого снега. Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Весь день будет идти снег, который к вечеру должен ослабнуть.

Погода в предыдущие периоды

Календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

