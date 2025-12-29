Гололедица и метель: подробный прогноз погоды по Киевской области на 29 декабря

В Киевской области в понедельник, 29 декабря, снег, метель, синоптики предупредили о гололедице на дорогах. Воздух в регионе максимально прогреется до +1°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 29 декабря по территории Киевской области. Облачно. Снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области днем от 4°С мороза до 1°С тепла; в Киеве днем около 0°С", - говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем 0°С... -2°С; Мироновка 0°С... -2°С; Фастов 0°С... -2°С; Яготин 0°С... -2°С; Барышевка 0°С... -2°С; Борисполь -1°С... +1°С и Вышгород -1°С... +1°С.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области и городу Киев. 29 декабря порывы ветра 15-20 м/с, метель, на дорогах гололедица. Такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, весь день в Киеве будет облачным. Сильный снег шел ночью и продолжился утром. Днем на некоторое время осадки прекратятся, а вечером могут начаться снова, однако с меньшей интенсивностью.

Погода в предыдущие периоды

Календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

