Пейзажи, которые поразят: пять лучших мест для фотосессий в Киеве летом 2026 года

В Киеве есть множество замечательных локаций, где можно сделать фотосессий на любой вкус. Кроме архитектурных памятников, есть уголки с живописной природой, фотографии с которыми поразят ваших близких и друзей.

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Об этом сообщило издание weekend.today. Предлагаем о пяти самых популярных местах для того, чтобы сделать фото на память.

Музей в Пирогово

Бесспорно Национальный музей народной архитектуры и быта Украины в Киеве является одной из лучших локаций где можно сделать замечательную фотосессию и еще в этническом стиле. Благодаря сохранившейся архитектуре и большому выбору мест для съемки, эта точка является идеальной для незабываемых воспоминаний и хороших снимков.

Доехать можно на автомобиле, или от станции метро "Выставочный центр" и прямо до центрального входа в музей каждые полчаса курсирует рейсовый городской автобус №58.

Море вблизи столицы

Киевское море благодаря своим невероятным видам и безграничной красоте Днепра также является идеальным местом для чувствительных и семейных фотосессий. Сюда тоже лучше попасть до захода солнца, которое садится в воду и позволяет фотографировать плавный переход цветов неба из одного в другой: из желтого в оранжевый, из оранжевого в розовый и, наконец, в темно-синий.

Добираться сюда лучше всего на автомобиле.

Печерск и его парки

Парк Славы, ботанический сад Гришко и Печерские холмы являются идеальным местом для фотосессий с невероятными видами Киева и Днепра. Благодаря большому количеству зелени снимки сделанные на этих локациях помогут вам сохранить не только яркие цвета лета, но и разнообразие красок осени.

Стоит учитывать, что вход в ботсад платный.

Пуща-Водица и местный "Тоннель влюбленных"

Курортная местность Киева Пуща-Водица благодаря озерам и дорожкам также является идеальным местом для фотосессий. А трамвайный маршрут посреди леса, который объединяет Оболонь с этой локацией, поражает не меньше известного "Тоннель влюбленных" в Ровенской области.

Доехать можно: на авто или на трамвае от площади Тараса Шевченко или от станции метро "Оболонь" на трамвае №17, или от Контрактовой площади на трамвае №12.

Добропарк

Закрывает нашу подборку Добропарк под Киевом. Это хорошая локация для съемок в тюльпанах и лаванде, с большой территорией и парковкой, бюджетной ценой за вход.

Добраться до его территории можно общественным транспортом от м. Святошин", воспользовавшись маршрутками такси №771, №375 и №373 до станции "поселок Мотыжин", или собственным авто по Житомирской трассе.

Как сообщал OBOZ.UA, с наступлением летней жары жители Киева ищут места, где можно поплавать и отдохнуть у водоема. Совсем рядом со столицей, в селе Горенка, есть озеро, вода которого прозрачная, а ее цвет – голубой.

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