Где-то немного уставший, но родной: как выглядел Киев в 1960-х на фотографиях Ирины Пап

Работы известной украинской фотомастерицы Ирины Пап невероятно передают разные моменты жизни Киева. Красоту города мы можем рассмотреть, в частности, серии фото 1960-х годов.

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Снимки опубликовали в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". Можно увидеть, какими раньше были известные столичные локации.

"Киев 1960-х годов на пленке: город глазами Ирины Пап. Здесь Киев – живой, теплый, где-то немного уставший, но родной. Центр, немного Левый берег и очень много духа города", – говорится в сообщении.

Напомним, в 1938 году в Киеве началось строительство двух железнодорожных тоннелей под рекой Днепр, которые в наши дни более известны как "сталинское метро". Их сооружение так и не было завершено из-за начала Второй мировой войны, но благодаря неизвестному фотолюбителю мы можем увидеть, как они выглядели в 1943 году.

Позагорать на пляже – любимый вид летнего отдыха жителей и гостей Киева. Благодаря известному фотографу Борису Градову мы можем увидеть, что такие пляжи в Гидропарке в 1980-х годах были буквально "забиты" отдыхающими.

Как сообщал OBOZ.UA, в самом центре Киева можно найти уникальный погреб, который построили в 1713 году для Михайловского Златоверхого монастыря. Он не только сохранился до наших дней, но и до сих пор выполняет свою функцию.

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