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"Это неприятно, но не катастрофа": синоптик объяснила, почему возник смог в Киеве и виновата ли погода

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
3 минуты
804
'Это неприятно, но не катастрофа': синоптик объяснила, почему возник смог в Киеве и виновата ли погода

На территории Украины доминирует антициклон, без дождей и царит маловетренная погода. Именно это способствует зависанию пыли и существенно ухудшает качество воздуха в Киеве.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщила синоптика Наталья Диденко. Осадки в столице возможны только в конце месяца

"Что сейчас известно о смоге в Киеве. Открытого огня нет, скорее тление торфяников в Вышгородском районе. Официальные источники. Это называется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). Антициклон по имени Serkan, а, точнее, его отроги, охватывает своим влиянием всю Украину. Поэтому повсюду будет сухо и почти штиль, разве что на юге ветрено. Если доминирует антициклон, без дождей и маловетрено – это, к сожалению, способствует зависанию пыли и существенно ухудшает качество воздуха", – рассказала Диденко.

"Это неприятно, но не катастрофа": синоптик объяснила, почему возник смог в Киеве и виновата ли погода

Синоптик добавила, что 25 сентября ожидается усиление ветра в Киеве, что дает надежду на рассотку воздуха. Осадки в виде дождей возможны только с 27, 28 сентября.

"Это неприятно, но не катастрофа": синоптик объяснила, почему возник смог в Киеве и виновата ли погода
"Это неприятно, но не катастрофа": синоптик объяснила, почему возник смог в Киеве и виновата ли погода
"Это неприятно, но не катастрофа": синоптик объяснила, почему возник смог в Киеве и виновата ли погода

"Такое бывает практически каждый год. Это неприятно, но не катастрофа", – констатировала Диденко.

Она также посоветовала киевлянам побольше пить воды, а тем, кто страдает аллергией лучше заняться домашними делами, окна желательно не открывать, но если становится душно, можно открыть.

"Это неприятно, но не катастрофа": синоптик объяснила, почему возник смог в Киеве и виновата ли погода
"Это неприятно, но не катастрофа": синоптик объяснила, почему возник смог в Киеве и виновата ли погода
"Это неприятно, но не катастрофа": синоптик объяснила, почему возник смог в Киеве и виновата ли погода

"Лучше хоть какой воздух, чем совсем без воздуха. 11. Не стоит думать, что ветер 25-го и дождь 27-го улучшат ситуацию. Она, ситуация, может улучшиться гораздо раньше", – резюмировали синоптик.

Как сообщал OBOZ.UA, утром в пятницу, 20 сентября, Киев возглавил рейтинг городов мира с самым загрязненным воздухом (на 9:30). На втором месте был Каир, столица Египта. На третьем – Джакарта, столица Индонезии.

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