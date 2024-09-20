'Это неприятно, но не катастрофа': синоптик объяснила, почему возник смог в Киеве и виновата ли погода

На территории Украины доминирует антициклон, без дождей и царит маловетренная погода. Именно это способствует зависанию пыли и существенно ухудшает качество воздуха в Киеве.

Видео дня

Об этом в своем Telegram-канале сообщила синоптика Наталья Диденко. Осадки в столице возможны только в конце месяца

"Что сейчас известно о смоге в Киеве. Открытого огня нет, скорее тление торфяников в Вышгородском районе. Официальные источники. Это называется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). Антициклон по имени Serkan, а, точнее, его отроги, охватывает своим влиянием всю Украину. Поэтому повсюду будет сухо и почти штиль, разве что на юге ветрено. Если доминирует антициклон, без дождей и маловетрено – это, к сожалению, способствует зависанию пыли и существенно ухудшает качество воздуха", – рассказала Диденко.

Синоптик добавила, что 25 сентября ожидается усиление ветра в Киеве, что дает надежду на рассотку воздуха. Осадки в виде дождей возможны только с 27, 28 сентября.

"Такое бывает практически каждый год. Это неприятно, но не катастрофа", – констатировала Диденко.

Она также посоветовала киевлянам побольше пить воды, а тем, кто страдает аллергией лучше заняться домашними делами, окна желательно не открывать, но если становится душно, можно открыть.

"Лучше хоть какой воздух, чем совсем без воздуха. 11. Не стоит думать, что ветер 25-го и дождь 27-го улучшат ситуацию. Она, ситуация, может улучшиться гораздо раньше", – резюмировали синоптик.

Как сообщал OBOZ.UA, утром в пятницу, 20 сентября, Киев возглавил рейтинг городов мира с самым загрязненным воздухом (на 9:30). На втором месте был Каир, столица Египта. На третьем – Джакарта, столица Индонезии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!