Еще недостроили: как выглядел Киевский речной вокзал в 1961-х году. Уникальное фото

Речной вокзал в Киеве является одним из самых известных зданий набережной Подола. Благодаря работе фотографа мы можем увидеть, как оно выглядело незадолго до официального открытия в 1961 году.

Снимок опубликовали на странице сообщества "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. С января 2016 года он имеет статус вновь выявленного памятника архитектуры.

Взгляд в прошлое

"Киевский речной вокзал в 1961 году", – говорится в сообщении.

Опубликованный снимок является уникальным – на нем мы можем увидеть, что здание главных речных ворот столицы еще недостроено. Более того – не имеет транспортного моста, а русло реки Днепр в районе Рыбальского острова выглядит большим, чем в наши дни.

Киевский речной вокзал – главный речной порт Киева, расположенный на правом берегу Днепра на Подоле в исторической части города. Построен в 1957-1961 на Почтовой площади по проекту архитекторов Вадима Гопкало, Вадима Ладного, Григория Слуцкого и других.

Со стороны Днепра здание имеет четыре этажа, со стороны площади – два этажа. В центральной части здания – круглая башня, где установлена специальная аппаратура связи, сигнализации, осмотра фарватера.

Немного истории столицы

