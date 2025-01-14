Еще 500 дронов: Кличко передал защитникам на фронт очередную партию помощи от Киева. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко передал бойцам 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев очередную партию помощи от столичной общины. На фронт отправились 500 FPV-дронов, в том числе ночных.

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Об этом Киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. Столица продолжит помогать ВСУ.

"Передал от общины Киева еще 500 БпЛА нашим защитникам на фронт. В этот раз к бойцам 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев отправились 400 дневных и 100 ночных FPV-дронов, за которыми обращались военные. Столица продолжает поддерживать украинских защитников. И из бюджета города, и привлекая небюджетную помощь. Слава Украине и ее Героям!" – подчеркнул Кличко.

Напомним, в 2024 году Киев направил из бюджета города в поддержку военным, ветеранам и их семьям почти 10 миллиардов гривен. Община столицы отправила воинам, в частности, дроны разных типов, автомобили и системы РЭБ.

Как сообщал OBOZ.UA, мэр Киева Виталий Кличко передал бойцам Третьей штурмовой бригады оснащенную мобильную школу для обучения управлению FPV-дронами. Она оборудована всем необходимым и может работать даже без стационарной электросети.

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