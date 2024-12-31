Дроны, РЭБ и авто: Кличко рассказал, как Киев помогал защитникам Украины в 2024 году. Видео

В 2024 году Киев направил из бюджета города в поддержку военным, ветеранам и их семьям почти 10 миллиардов гривен. Община столицы отправила воинам, в частности, дроны разных типов, автомобили и системы РЭБ.

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Об этом в своем Telegram-канале написал мэр столицы Виталий Кличко. Город и дальше продолжит помогать защитникам Украины.

"Киев в 2024 году продолжал поддерживать наших защитников. В этом году столица направила из бюджета почти 10 миллиардов гривен на помощь военным, ветеранам и их семьям (в 2023 году было выделено 7,5 миллиарда)", – рассказал Кличко.

По словам мэра, от общества Киева в 2024 году на фронте отправилось:

14 000 БпЛА разных типов, в частности Mavic, Mavic 3T и FPV-дроны;

свыше 100 автомобилей;

только с осени — 3000 БпЛА для разных бригад;

системы РЭБ, средства связи и другое необходимое снаряжение.

Кличко добавил, что отдельно, как благотворительную помощь (не за бюджетные средства), передали 3 тысячи БпЛА, снаряжение и бронированные автомобили "Кобра" для наших военных.

"Киевская община – это тыл, который работает для фронта, пока наши защитники обороняют страну. Слава нашим героям! Слава Украине!", – добавил городской голова.

Как сообщал OBOZ.UA, осенью 2024 года в Киеве 950 образовательных учреждений открыли свои двери. В учебных заведениях созданы все необходимые условия для обеспечения непрерывного учебного процесса даже во время воздушных тревог.

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