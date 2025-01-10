Может работать где угодно: Кличко передал защитникам Украины мобильную школу для обучения управлению FPV-дронами. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко передал бойцам Третьей штурмовой бригады оснащенную мобильную школу для обучения управлению FPV-дронами. Она оборудована всем необходимым и может работать даже без стационарной электросети.

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Об этом Киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. Столица продолжит помогать ВСУ.

"Передал от общины Киева бойцам Третьей штурмовой бригады современно оснащенную мобильную школу для обучения управлению FPV-дронами. В рамках городской программы "Защитник Киева" КП "Автотранспортное предприятие города Киева" впервые воплотило такой проект – обновило и переоборудовало старый автобус МАЗ в мобильную школу", – рассказал Кличко.

По словам мэра Киева, уникальность автобуса – в автономности работы оснастки благодаря мощному генератору. Это позволяет учебному центру функционировать где угодно без наличия стационарной электросети.

Внутри созданы комфортные условия: 9 рабочих мест, диван, большой телевизор для демонстрации учебных материалов, кофемашина и мини-кухня.

"Проект реализовывался в несколько этапов, поскольку автобус был совсем не новый. Полностью заменили металлическую конструкцию, обновили электросистему, выполнили дизайнерское оформление. Художники разрисовали автобус, а мебель и брендированные материалы изготовили по заказу. Мы продолжаем помогать нашим защитникам! Слава Украине и ее Героям!" – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, мэр Киева Виталий Кличко посетил защитников Украины в Донбассе и Харьковском направлении и передал им еще одну партию помощи от общины столицы. Воины, в частности, получили более тысячи дронов разных типов.

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