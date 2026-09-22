Дожди не прекращаются: прогноз погоды по Киевской области на 23 сентября

В Киевской области в среду, 23 сентября, синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и кратковременным дождем. Максимальная температура воздуха в регионе составит +18°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 23 сентября по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Температура по области ночью 4-9°С тепла, днем ​​13-18°С; в Киеве ночью 6-8°С тепла, днем ​​около 15°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, ясной погодой этот день нас не порадует – облака в Киеве закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Большая часть дня пройдет без осадков, а ближе к вечеру ожидается мелкий дождь.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги лета 2026 года в Киеве. В течение трех месяцев было зафиксировано несколько температурных рекордов, но этот период вошел в пятнадцатку самых теплых за всю историю наблюдений.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых тёплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

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