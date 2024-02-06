Дождь, порывы ветра и до +12°С: прогноз погоды по Киевской области на 7 февраля

В Киеве и Киевской области в среду, 7 января, облачно с прояснениями, дождь, ночью с мокрым снегом. Воздух в регионе максимально прогреется до +12°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на 7 февраля по Киевщине. Облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6°С тепла, днем 7-12°С тепла; в Киеве ночью 3-5°С тепла, днем 8-10°С тепла", – рассказали синоптики.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киевской области. 7 февраля днем порывы ветра 15-20 м/с. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Напомним, осень 2023 года в Киеве заняла второе место среди самых теплых с 1881 года. Климатологи зафиксировали пять температурных рекордов в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12.

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