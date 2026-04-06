Дождь и порывы ветра: прогноз погоды по Киевской области на 6 апреля

В Киевской области в понедельник, 6 апреля, переменная облачность, синоптики прогнозируют дождь и порывы ветра. Воздух в регионе днем максимально прогреется до +16°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 6 апреля по территории Киевской области. Облачно с прояснениями, дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области днем 11-16°С тепла; в Киеве днем 13-15°С тепла", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины и столицы. 6 апреля днем порывы ветра 15-20 м/с.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в течение всего дня в Киеве сохранится облачная погода. Начиная с середины дня будет идти дождь, который ближе к вечеру станет слабее.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

