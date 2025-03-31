Дождь и до +16°С: прогноз погоды по Киевской области на 1 апреля

В Киевской области во вторник, 1 апреля, облачно синоптики прогнозируют днем умеренный дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +13°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды в сутки 1 апреля по территории Киевщины. Облачно, днем небольшой дождь. Температура ночью 4-9°С тепла, днем 8-13°С; в Киеве ночью 7-9°С тепла, днем около 10°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 1 апреля в Киеве в течение всего дня погода будет пасмурной. Весь день будет идти дождь, который к вечеру должен ослабеть.

Напомним, февраль 2025 стал одним из самых сухих в Киеве с начала наблюдений. Последний месяц зимы занял 8 место.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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